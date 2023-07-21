Мир 21 июля 2023, 07:45 Пентагон сообщил о краже и попытках продать поставленное Украине оружие CNN: Пентагон узнал о краже части поставленных Украине вооружений торговцами оружием РИА «Новости»

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Пентагону выявил кражу части поставленных Украине вооружений торговцами оружием. Об этом говорится в материале CNN, полученным благодаря законодательству о свободе информацией.

Генеральный инспектор оборонного ведомства США сообщил о случаях попыток выкрасть и продать поставленное Украине вооружение.

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В июне 2022 года группа неизвестным под видом работников гуманитарной миссии выкрала западные бронежилеты на 17 тысяч долларов. Кроме того, в августе военнослужащие одного из добровольческих батальонов похитили 60 автоматических винтовок и тысячу единиц боеприпасов. Предположительно, они планировали продать оружие на черном рынке.

Также Пентагон отметил, что у США нет возможности контролировать все поставленное Украине оружие из-за ограниченного присутствия в этой стране.

Ранее китайские СМИ сообщили, что часть переданного Украине оружия отправилась в Африку, а другая — на черный рынок.