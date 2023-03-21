Мир 21 марта 2023, 21:50 Пентагон заявил, что США не поставляют Украине снаряды с обедненным ураном Представитель Пентагона Райдер: США не поставляет ВСУ снаряды с обедненным ураном РИА «Новости»

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США не поставляют снаряды с обедненным ураном для нужд ВСУ, заявил во время брифинга пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Трансляцию провели на сайте ведомства.

Журналисты поинтересовались у Райдера, отправляют ли США бронебойные снаряды с ураном на Украину, как это собрались делать в Великобритании.

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«Насколько я знаю, нет. Мы — нет», — ответил представитель Пентагона.

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Ранее замглавы британского Минобороны Аннабель Голди анонсировала отправку на Украину бронебойных снарядов с обедненным ураном. По ее словам, боеприпасы передадут ВСУ вместе с эскадроном боевых танков Challenger 2. Впервые этот металл начали применять в боевых действиях во времена нацистской Германии.

Посольство России в королевстве предостерегло руководство страны от совершения этих действий. В диппредставительстве напомнили, что применение снарядов с содержанием урана скажется на местном населении. Глава Минобороны Сергей Шойгу добавил, что у РФ есть чем ответить на поставку подобных боеприпасов, поэтому страна «не останется в долгу».