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    07 марта 2022, 21:31

    Пентагон сообщил, что дополнительно разместит в Европе до 500 военных

    Пентагон: США дополнительно разместят в Европе 500 военнослужащих

    Алексей Иванчин

    США разместят в Европе дополнительно еще 500 военных. Такое решение приняли в Пентагоне, передает РИА «Новости».

    «В выходные глава Пентагона приказал разместить дополнительно около 500 военных в Европе», — сказано в сообщении.

    В настоящее время, как отметили в ведомстве, на континенте уже находятся около 100 тысяч американских военнослужащих.

    Ранее американские власти сообщали о переброске в Польшу, Германию и Румынию порядка двух тысяч солдат. При этом представитель Пентагона Джон Кирби подчеркивал, что эти подразделения не станут участвовать в боевых действиях на Украине. Их цель — обеспечить оборону союзников Вашингтона по блоку НАТО. Переброску войск одобрил президент США Джо Байден.

    Также сообщалось, что Пентагон перевел в повышенную боевую готовность 8,5 тысячи военнослужащих на случай реагирования на непредвиденную ситуацию.