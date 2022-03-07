Пентагон сообщил, что дополнительно разместит в Европе до 500 военных

США разместят в Европе дополнительно еще 500 военных. Такое решение приняли в Пентагоне, передает РИА «Новости».

«В выходные глава Пентагона приказал разместить дополнительно около 500 военных в Европе», — сказано в сообщении.

В настоящее время, как отметили в ведомстве, на континенте уже находятся около 100 тысяч американских военнослужащих.

Ранее американские власти сообщали о переброске в Польшу, Германию и Румынию порядка двух тысяч солдат. При этом представитель Пентагона Джон Кирби подчеркивал, что эти подразделения не станут участвовать в боевых действиях на Украине. Их цель — обеспечить оборону союзников Вашингтона по блоку НАТО. Переброску войск одобрил президент США Джо Байден.

Также сообщалось, что Пентагон перевел в повышенную боевую готовность 8,5 тысячи военнослужащих на случай реагирования на непредвиденную ситуацию.