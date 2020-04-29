Пентагон сократит финансирование «сдерживания России» и направит средства на строительство стены с Мексикой
Министр обороны США Марк Эспер поручил выделить 545 миллиона долларов для строительства стены на границе Штатов и Мексики. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на Bloomberg.
Ранее эти средства направляли на программы в Норвегии, Германии, Испании и других странах, которые создавались для «укрепления союзников и подрыва растущего влияния России на континенте». Планировалось создать инфраструктуру для военных самолетов, топлива, вооружения и грузов.
По словам издания, Эспер может распорядиться о перенаправлении финансов из-за чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе. Лидер США Дональд Трамп объявил его в феврале этого года.
Официальный представитель Пентагона Крис Шервуд уточнил, что временная остановка не означает полную отмену реализации проектов.