Пентагон собрался привить от ковида заключенных спецтюрьмы Гуантанамо

Уведомления об этом получили адвокаты пяти человек, которых обвиняют в причастности к терактам 11 сентября 2001 года — бумаги направил федеральный прокурор Клейтон Триветт. Представитель юстиции сообщил, что неназванный чиновник «подписал меморандум, разрешающий доставку вакцины от коронавируса для заключенных».

При этом телеканал отметил, что вакцинировать арестованных будут на добровольной основе. Он уточнил, что федеральным прокурорам трудно продолжать слушания по делам о военных преступлениях из-за отсутствия прививок.

Телеканал также отметил, что военнослужащие и медработники базы начали получать препарат от коронавируса 8 января.

Спецтюрьма находится на военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе — США арендует эту территорию с 1903 года. В разные годы ее использовали для различных целей: создать тюрьму решили в рамках антитеррористической программы администрации Джорджа Буша — младшего. Он издал ряд указов вскоре после терактов 11 сентября 2001 года. В результате появилась тюрьма для особо опасных преступников, а также специальные служебные органы — военные комиссии, которые находятся в ведении министерства обороны.

Ранее Nation Naws сообщил, что Пентагон планирует создать новое орбитальное оружие, которое получит название «Стрелы Бога».