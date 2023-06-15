Мир 15 июня 2023, 19:38 Пентагон сконцентрирует внимание на поставках наземных систем ПВО Украине

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США в рамках военной помощи Украине сделают акцент на наземных системах ПВО. Об этом со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина рассказал ТАСС.

«Мы по-прежнему сконцентрированы на удовлетворении неотложных потребностей Украины в системах ПВО наземного базирования», — подчеркнула Остин.

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Как добавил RT, он сравнил военную помощь Украине с марафоном. Отметив при этом, что США продолжат поддерживать ее и Владимира Зеленского.

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