15 июня 2023, 19:38
Пентагон сконцентрирует внимание на поставках наземных систем ПВО Украине
США в рамках военной помощи Украине сделают акцент на наземных системах ПВО. Об этом со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина рассказал ТАСС.
«Мы по-прежнему сконцентрированы на удовлетворении неотложных потребностей Украины в системах ПВО наземного базирования», — подчеркнула Остин.
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Как добавил RT, он сравнил военную помощь Украине с марафоном. Отметив при этом, что США продолжат поддерживать ее и Владимира Зеленского.
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