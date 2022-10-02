Пентагон сделал ставку на гиперзвуковое оружие | 360°

Все новости

Знаменитости

02 октября 2022, 13:44

«Он был безумно добрым человеком, любил людей». Буйнов поделился воспоминаниями о Моисееве

Мир

02 октября 2022, 13:42

Названа выгода НАТО от аварий на «Северных потоках»

Реклама

Знаменитости

02 октября 2022, 13:23

Киркоров рассказал о роли Бориса Моисеева в его дебюте на телевидении

Важное

02 октября 2022, 13:11

Договоры о вхождении в Россию новых территорий признали соответствующими Конституции

Спецоперация

02 октября 2022, 13:10

Глава ЛНР заявил о невозможности сломить русский дух

Мир

02 октября 2022, 13:04

Пентагон сделал ставку на гиперзвуковое оружие

Мир

02 октября 2022, 13:04

Посла России в Риме вызвали в МИД Италии

Происшествия

02 октября 2022, 13:00

Актрисы кукольного театра погибли в аварии на уральской трассе

Спецоперация

02 октября 2022, 12:55

Готовность ЖКХ Мариуполя к зиме оценили в 70%

Мир

02 октября 2022, 13:04

Пентагон сделал ставку на гиперзвуковое оружие

Военкор Коц: Америка сделала ставку на гиперзвуковое оружие

Читать 360tv в

США сделали ставку на гиперзвуковое оружие и заявили о разработке ракеты HACM. Такую точку зрения высказал военный корреспондент Андрей Коц в материале, опубликованном РИА «Новости».

Военно-промышленный концерн Raytheon получил контракт почти в миллиард долларов на разработку и испытание гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования HACM. Есть данные, что Hypersonic Attack Cruise Missile примут на вооружение ВВС США.

Реклама

«Это крылатая гиперзвуковая ракета воздушного базирования с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, способная разгоняться в верхних слоях атмосферы до шести тысяч километров в час», — рассказал российский военкор.

Реклама

Дальность крылатой ракеты неизвестна, но американцы подчеркивают, что она превзойдет системы ПВО России и Китая.

По словам Коца, новое оружие позволит командирам более гибко планировать боевые операции, так как HACM способна уничтожить наиболее ценные подвижные цели в тылу противника.

В качестве основных носителей гиперзвуковых ракет рассматриваются самолеты тактической авиации.

Ранее сообщалось, что США захотели пересчитать российское ядерное оружие.

США

Оружие

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама