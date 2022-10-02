Пентагон сделал ставку на гиперзвуковое оружие | 360°

Мир 02 октября 2022, 13:04 Поделиться Telegram

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Viber Пентагон сделал ставку на гиперзвуковое оружие Военкор Коц: Америка сделала ставку на гиперзвуковое оружие «Википедия»

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США сделали ставку на гиперзвуковое оружие и заявили о разработке ракеты HACM. Такую точку зрения высказал военный корреспондент Андрей Коц в материале, опубликованном РИА «Новости».

Военно-промышленный концерн Raytheon получил контракт почти в миллиард долларов на разработку и испытание гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования HACM. Есть данные, что Hypersonic Attack Cruise Missile примут на вооружение ВВС США.

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«Это крылатая гиперзвуковая ракета воздушного базирования с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, способная разгоняться в верхних слоях атмосферы до шести тысяч километров в час», — рассказал российский военкор.

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Дальность крылатой ракеты неизвестна, но американцы подчеркивают, что она превзойдет системы ПВО России и Китая.

По словам Коца, новое оружие позволит командирам более гибко планировать боевые операции, так как HACM способна уничтожить наиболее ценные подвижные цели в тылу противника.

В качестве основных носителей гиперзвуковых ракет рассматриваются самолеты тактической авиации.

Ранее сообщалось, что США захотели пересчитать российское ядерное оружие.

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