Пентагон счел заявления России о неонацистах на Украине диковинными

В Пентагоне сочли сомнительными цели, которые Россия обозначила для спецоперации на Украине. Данные о наличии неонацизма в стране ведомство назвало «диковинными сигналами».

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби на очередном брифинге отметил, что дело вряд ли «в нацизме на Украине». Его слова привел ТАСС.

В американском военном ведомстве также не усомнились, что речь идет о «защите русских на Украине» или национальных интересов РФ, чему Украина якобы никогда не угрожала.

Российская сторона, по словам Кирби, подает «диковинные сигналы о нацистах на Украине». Аналогичным образом он охарактеризовал «речь о [борьбе] США против России или Запада против России».

США несколько лет назад запретили предоставлять военную помощь националистическому батальону «Азов»*. О деятельности неонацистов на Украине неоднократно писали некоторые СМИ страны. На эти факты указывали отдельные члены Конгресса США.

*Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.