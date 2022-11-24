Мир 24 ноября 2022, 09:53 Пентагон счел операцию Турции в Сирии и Ираке угрозой для американцев Представитель Пентагона Райдер заявил об угрозе для военных США операции Турции в Сирии Defense.gov

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Авиаудары на севере Сирии, которые проводит Турция в рамках операции «Коготь-меч», угрожают безопасности американских военнослужащих. Об этом сказано в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала ВВС США Патрика Райдера.

По его мнению, обострение ситуации ставит под удар многолетний прогресс в борьбе с боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*. Райдер считает, что нескоординированные военные действия также угрожают суверенитету Ирака.

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«Недавние авиаудары в Сирии напрямую угрожают безопасности американских военнослужащих, которые работают в Сирии с местными партнерами над разгромом „Исламского государства“* и содержат под стражей более десяти тысяч боевиков», — отметил генерал.

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Пресс-секретарь Пентагона подчеркнул, что США осуждают гибель гражданского населения в результате военных действий, и выразил соболезнования. Генерал выразил обеспокоенность сообщениями о преднамеренных ударах по объектам гражданской инфраструктуры. По его словам, США признают интересы Турции в сфере безопасности.

«Мы продолжим обсуждать с Турцией и нашими местными партнерами поддержание договоренностей о прекращении огня», — резюмировал Райдер.

Ранее спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев предположил, что США стоят за активизацией курдов в Ираке и Сирии.

* «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.