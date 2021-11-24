Пентагон реорганизовал группу для исследования НЛО

США реорганизовало подразделение, которое занимается отслеживанием НЛО. Новая структура получила название AOIMSG, что расшифровывается как Группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам.

«AOIMSG будет заниматься синхронизацией усилий министерства [обороны] и других правительственных ведомств США с целью обнаружения, идентификации и установления принадлежности вызывающих интерес объектов <…>, а также оценки и смягчения любых связанных с ними угроз безопасности полетов и национальной безопасности», — цитирует ТАСС пресс-службу Пентагона.

В ведомстве отметили, что очень серьезно относятся к сообщениям об НЛО и расследуют каждый сигнал о вторжении любых летающих объектов.

В июне в США опубликовали доклад, согласно которому с ноября 2004 года по март 2021 года произошли 144 инцидента, точную природу которых пока не смогли объяснить. Только про один из этих объектов выяснилось, что это был большой воздушный шар.

Исследовательская служба Харриса после публикации доклада провела исследование, согласно которому почти 70% жителей США считают, что правительство страны скрывает от них информацию о неопознанных летающих объектах.