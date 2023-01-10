Мир 10 января 2023, 03:26 Пентагон рассмотрит возможность отправки на Украину бронемашин Stryker — СМИ Politico: в Пентагоне взвешивают возможность отправки на Украину бронемашин Stryker РИА «Новости»

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Минобороны США рассматривает возможность поставки на Украину бронированных машин пехоты Stryker. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на информированные источники в Пентагоне. Боевые машины могут войти в новый пакет военной помощи, о котором объявят в конце следующей недели.

Боевые бронированные машины Stryker, по мнению собеседников издания, способны помочь Киеву отразить нападение России, которое якобы ожидается весной. Источники сообщили, что окончательное решение еще не принято. Если Stryker не войдут в этот транш, то Пентагон может позднее включить их в будущие пакеты.

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Stryker не такие мощные и защищенные, как танки, однако восьмиколесная бронированная боевая машина, созданная General Dynamics Land Systems, может работать в снегу, грязи и песке. Колесная машина движется тише и перевозит больше пехоты, чем танк, указала газета.

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Очередной американский пакет военной помощи для Украины напрямую связан с текущим характером боевых действий. Украина получит от США новый пакет военной помощи на три миллиарда долларов.