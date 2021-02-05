Пентагон рассмотрит расположение американских военных в мире

Министерство обороны США будет мониторить ситуацию с американскими военными по всему миру. Об этом заявил глава ведомства Ллойд Остин.

«По распоряжению президента министерство проведет обзор глобального позиционирования вооруженных сил США, их присутствия, ресурсов, стратегии и миссий», — сказал Остин. Его процитировало РИА «Новости».

Он добавил, что Пентагон будет советоваться с союзниками и партнерами по вопросу того, как проводить обзор. По итогам мониторинга Остин предоставить президенту США рекомендации о том, как лучше распределить вооруженные силы, "исходя из национальных интересов» страны.

Американский лидер Джо Байден в своем недавнем выступлении заявил, что сделает глобальный пересмотр дислокации национальных войск за рубежом. Он отметил, что на это время вывод войск из Германии будет приостановлен. Хотя решение о передислокации большей части военнослужащих из ФРГ еще летом 2020 года принял экс-президент США Дональд Трамп. Аналитики считают, что глава 46-й глава Белого дома будет активно использовать американское военное присутствие как инструмент давления на другие страны.