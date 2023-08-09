Мир 09 августа 2023, 02:30 Пентагон рассказал, сколько он в состоянии еще потратить на поддержку Украины Пентагон: США могут выделить около 6 млрд долларов на поддержку Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пентагон раскрыл сумму, которую он в способен потратить на военную помощь украинской стороне — как минимум шесть миллиардов долларов. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

«Деньги у нас не закончились. Средства есть. От переоценки, которую мы провели в этом году. Как вы помните, это составило около шести миллиардов долларов», — заявила она.

Реклама

По словам Сингх, ведомство занялось переоценкой отправленной Киеву военной техники. Благодаря сэкономленной сумме появилась возможность для дальнейшего продолжения поддержки Украины. Однако представитель не смогла ответить, располагает ли администрация США средствами больше вышеуказанной суммы.

Ранее стало известно, что Вашингтон предоставит киевскому режиму новый пакет военной помощи. В него входит вооружение на общую сумму 200 миллионов долларов. Кроме того, Украине отправят оборудование для разминирования, противотанковые ракеты и боеприпасы управляемой РСЗО.