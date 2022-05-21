Пентагон рассказал о помощи Украине в получении средств дальнего поражения

Украина больше всего нуждается в средствах дальнего огневого поражения. Получить их помогают США, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге. Его слова привело РИА «Новости».

«Основная потребность, которую продолжают подчеркивать украинцы, состоит в средствах дальнего огневого поражения. Мы работаем над этим и помогаем им получить [такие] системы», — сказал Кирби.

В Пентагоне напомнили, что Вашингтон передал Киеву десятки 155-миллиметровых гаубиц М777. От союзников Украина получила и артиллерию советского образца. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что стране нужнее всего реактивные системы залпового огня, которые Запад поставлять не стремится.

Глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал на 23 мая на виртуальное совещание на тему украинских потребностей с участием 40 стран-доноров военной помощи.

Ранее польские власти предоставили украинским военным 232 танка Т-72М1, РСЗО и другое вооружение.