Пентагон рассказал, что войдет в новый пакет военной помощи Украине | 360°

Мир 15 октября 2022, 03:19 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Пентагон рассказал, что войдет в новый пакет военной помощи Украине Пентагон: в новом пакете военный помощи Украине будут боеприпасы к HIMARS РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина получит от США в рамках нового пакета помощи боеприпасы к HIMARS и артиллерийские снаряды. Такой информацией поделился Пентагон, сообщило РИА «Новости».

Как отметили в американском ведомстве, в новый пакет оборонной помощи входят дополнительные боеприпасы к HIMARS, 23 тысячи 155 миллиметровых артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155 миллиметровых артиллерийских снарядов и пять тысяч единиц систем дистационного противотанкового минирования.

Реклама

Также Пентагон направит украинской армии пять тысяч противотанковых орудий, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, более 200 транспортных средств и два миллиона патронов.

Реклама

США уже предоставили Украине военной помощи на 18,2 миллиарда долларов с января 2021 года, а сумма предоставленной с 2014 года помощи достигла 20,3 миллиарда, говорится в сообщении.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США продолжат оказывать военную поддержку Украине столько, сколько потребуется. При этом он отметил, предугадать в какую сторону повернется ситуация на фронте невозможно.

0 0 0 0 0 0