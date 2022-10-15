Пентагон рассказал, что войдет в новый пакет военной помощи Украине | 360°

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Пентагон рассказал, что войдет в новый пакет военной помощи Украине

Пентагон: в новом пакете военный помощи Украине будут боеприпасы к HIMARS

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Украина получит от США в рамках нового пакета помощи боеприпасы к HIMARS и артиллерийские снаряды. Такой информацией поделился Пентагон, сообщило РИА «Новости».

Как отметили в американском ведомстве, в новый пакет оборонной помощи входят дополнительные боеприпасы к HIMARS, 23 тысячи 155 миллиметровых артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155 миллиметровых артиллерийских снарядов и пять тысяч единиц систем дистационного противотанкового минирования.

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Также Пентагон направит украинской армии пять тысяч противотанковых орудий, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, более 200 транспортных средств и два миллиона патронов.

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США уже предоставили Украине военной помощи на 18,2 миллиарда долларов с января 2021 года, а сумма предоставленной с 2014 года помощи достигла 20,3 миллиарда, говорится в сообщении.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США продолжат оказывать военную поддержку Украине столько, сколько потребуется. При этом он отметил, предугадать в какую сторону повернется ситуация на фронте невозможно.

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