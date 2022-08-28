За последние месяцы оборонное ведомство США увеличило количество трансфера вооружения на Украину морским транспортом. Поставки по воздуху более оперативны, но по морю можно перевезти большие объемы грузов, отметила газета The Washington Post.

Поставки оружия по воде начались ранней весной, но значительно увеличились, когда США начали поставлять на Украину гаубицы и другое тяжелое вооружение. Морской транспорт позволяет обеспечивать ВСУ постоянным притоком боеприпасов, что дает Киеву возможность создавать запасы вооружения, отмечает издание.

«Когда мы начали предоставлять им гаубицы, мы поняли, что потребуется больше боеприпасов. <…> Мы смогли начать использовать больше морского транспорта для того, чтобы оказывать эту поддержку и доставлять их туда зачастую даже до того, как они были запрошены», — привела газета слова представителя Транспортного командования ВС США Стивена Паттхоффа во время визита на военную базу.

Расширение морских поставок говорит о том, что в Вашингтоне настраиваются на затяжной конфликт на Украине, который может длиться годами, пишет газета.