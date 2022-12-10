Мир 10 декабря 2022, 02:15 Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине Пентагон передаст Киеву боеприпасы для HIMARS в рамках нового пакета военной помощи Pxhere

Читать 360tv в

В рамках нового пакета военной помощи Украине США отправят боеприпасы для РСЗО HIMARS, 80 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, а также системы противодействия БПЛА. Об этом говорится в опубликованном Пентагоном заявлении.

«Этот пакет помощи в сфере безопасности предоставит Украине новые возможности для усиления ее противовоздушной обороны», — указано в сообщении.

Реклама

Также Штаты поставят Киеву бронеавтомобили Humvee, порядка 150 генераторов и походное снаряжение. Очередной пакет помощи обойдется Вашингтону в 275 миллионов долларов.

Реклама

Согласно пресс-релизу, американская военная помощь Украине с 2014 года составила примерно 22,1 миллиарда долларов. Более 19,3 миллиарда долларов из этой суммы — с начала спецоперации.

Как сообщило агентство Reuters, военную помощь Украине окажут и власти Болгарии. Это произойдет впервые с начала спецоперации. Перечень вооружения разглашать не стали. Но как намекнули правительственные чиновники, в пакет военной помощи в основном войдет легкое оружие и боеприпасы.