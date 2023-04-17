Мир 17 апреля 2023, 19:23 Пентагон раскрыл, сколько потребуется времени для поставок истребителей F-16 на Украину Пентагон: США понадобится 1,5 года для поставок истребителей F-16 на Украину wikipedia.org/Master Sgt. Andy Dunaway/Общественное достояние

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У американской стороны уйдет полтора года на поставку истребителей F-16 на Украину. Такое заявление сделал заместитель министра обороны США Колин Каль во время онлайн-выступления, организованного Foreign Policy.

«Мы могли бы потратить все деньги на F-16, и эти воздушные суда прибыли бы в течение полутора лет, начиная с текущего момента», — произнес он.

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Однако если бы истребители были отправлены, отметил Каль, США не смогли бы помогать Украине весной и летом. Ранее «360» писал, что Соединенные Штаты и союзники готовят Украину к контрнаступлению 30 апреля. В Сети всплыли секретные документы, в которых описаны состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению.

РФ, в свою очередь, предупреждала НАТО, что в случае поставок вооружения Киеву такие грузы станут для страны законной мишенью. Не исключено, что сотрудничество России и Европы будет утрачено на десятилетия.