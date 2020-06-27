Пентагон раскрыл подробности новейшего фрегата ВМС США

«Фрегат FFG (X), строительство которого ведется на судоверфи Fincantieri Marinette Marine в штате Висконсин, будет оснащаться системой ПВО/ПРО Aegis модификации Baseline 10, а также до 16 ПКР с загоризонтной дальностью пуска. В состав радиоэлектронного вооружения корабля войдет новая радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и гидроакустическая станция с изменяемой глубиной погружения», — указывается в сообщении ведомства.

Военное предприятие Fincantieri Marinette Marine ранее приехал американский президент Дональд Трамп. Он обратился к сотрудникам судоверфи, отметив, что на каждом фрегате будут установлены 32 вертикальные пусковые установки (ВПУ) Mk.41 вместе с морским вертолетом MH-60 Seahawk и беспилотником MQ-8 °C Fire Scout.

«Новый фрегат будет в 30 раз мощнее боевых кораблей предыдущего поколения», — заявил он, добавив, что «лично изменил внешний облик нового корабля».

Итальянская компания Fincantieri заключила договор с правительством на 800 миллионов долларов для строительства этого фрегата. Их может быть построено до 20 штук, общей стоимость в 5,5 миллиардов долларов.