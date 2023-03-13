Мир 13 марта 2023, 20:05 Пентагон раскрыл планы по закупке гиперзвуковых ракет в 2024 году Пентагон сообщил о планах закупить 24 гиперзвуковые ракеты в следующем году РИА «Новости»

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В 2024 году власти США решили закупить 24 гиперзвуковые ракеты. Информация об этом появилась на сайте Пентагона.

Согласно опубликованной информации, в рамках согласованного оборонного бюджета на следующий год Соединенные Штаты выделят 11 миллиардов долларов на закупку высокоточного летального оружия. Речь идет в том числе о 24 гиперзвуковых ракетах.

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Помимо этого, Пентагон планирует проводить дальнейшие испытания таких ракет наравне с другими видами вооружения дальнего радиуса действия.

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Ранее газета The Washington Post опубликовала материал о том, что использование Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал» вызывает беспокойство у американских властей. Авторы материала обратили внимание, что гиперзвуковое оружие обладает огромной скоростью и его очень сложно перехватить.

В статье напомнили о том, что когда ВС России впервые применили «Кинжалы» в ходе СВО, президент США Джо Байден указал, что эти ракеты практически невозможно остановить.