Пентагон раскрыл данные о новой военной помощи Украине | 360°

Мир 28 октября 2022, 20:27 Пентагон раскрыл данные о новой военной помощи Украине Представитель Пентагона Сингх анонсировала передачу Украине новых ракет HIMARS YouTube

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В новый пакет помощи Украине США включит ракеты HIMARS, снаряды и броневики. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх, слова которой привел ТАСС.

Она отметила, что в пакет войдут ракеты для систем HIMARS, 500 управляемых артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметра, две тысячи боеприпасов для дистанционной противотанковой системы минирования и более 1,3 тысячи противотанковых систем. Также Штаты передадут Украине 125 броневиков Humvee, стрелковое оружие и боеприпасы к нему.

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Сингх подчеркнула, что в ближайшее время завершится подготовка украинских боевиков по использованию комплексов ПВО NASAMS.

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«Тренировочная миссия есть. Мы ожидаем, что она скоро будет завершена и украинцы смогут пользоваться этими комплексами. Когда именно, я сказать не могу по соображениям безопасности», — добавила она.

Представитель Минобороны США добавила, что новый пакет военной помощи оценивается приблизительно в 275 миллионов долларов, сообщил НСН.