Пентагон раскрыл число погибших мирных жителей при ликвидации главы ИГ*

Жертвами атаки американского спецназа при ликвидации лидера «Исламского государства»* аль-Курайши стали не менее трех мирных жителей. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Его выступление доступно на YouTube.

Он пояснил, что Аль-Курайши умер в результате устроенного им взрыва на втором этаже дома. Вместе с ним погибла жена и двое детей.

«Мы знаем, что на третьем этаже вместе с ним были три человека, которые погибли. Это его жена и дети», — заявил Кирби.

Также представитель Пентагона отметил, что в ходе перестрелки с помощником главы террористической организации погибла женщина. По предварительным данным, это его супруга.

Кирби подчеркнул, что военные старались избежать жертв среди мирного населения. Перед спецоперацией из дома эвакуировали 10 человек. Он добавил, что решения о проведении расследования по факту гибели гражданских в ведомстве пока не приняли.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на экстренные службы Сирии сообщил, что в городе Атме в результате ночного рейда погибли не менее 13 человек, в том числе шестеро детей и четыре женщины.

О ликвидации лидера «Исламского государства» аль-Курайши отчитался президент США Джо Байден. Он заявил, что погибших среди американских военных, которые участвовали в спецоперации, нет. По его словам, они сделали все, чтобы не допустить жертв среди мирного населения.

Как сообщил ТАСС, официальный представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что важно провести расследование, чтобы получить информацию о гибели мирных жителей в ходе спецоперации американских войск в Сирии.

*ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России