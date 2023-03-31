Мир 31 марта 2023, 10:54 Пентагон раскрыл число подготовленных на Западе бойцов ВСУ Представитель Пентагона Райдер: США подготовили около 7 тысяч боевиков ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Общее число украинских боевиков, которые проходили обучение в странах Запада, превысило 18 тысяч человек, в том числе в США обучились семь тысяч военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, в 26 странах Запада прошли обучение около 11 тысяч украинских военных.

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По его словам, сейчас на полигонах Графенвер и Хоэнфельс в Германии проходят дополнительные общевойсковые учения с участием двух мотопехотных батальонов численностью 1200 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

«На этой неделе 65 украинских военных из подразделений ПВО завершили обучение Patriot в Форт-Силл (штат Оклахома) и уже вернулись в Европу», — отметил Райдер.

Ранее о передаче американских систем противовоздушной обороны Patriot Украине заявил помощник министра обороны США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш.