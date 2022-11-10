Мир 10 ноября 2022, 18:44 Пентагон провел «провокационные» учения в адрес России в Арктике Stars and Stripes: США провели «провокационный» сброс ракеты большой дальности в Арктике Defense.gov

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Силы специальных операций США в рамках учений сбросили в Арктике ракету большой дальности. Свои действия Пентагон назвал «провокационными» действиями в адрес России, сообщило ведомственное издание Stars and Stripes.

«Мы намеренно пытаемся быть провокационными без того, чтобы эскалировать», — процитировали в статье подполковника европейского командования специальных операций Лоуренса Мельникова.

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Он оценил учения, на которых с бомбардировщика на парашюте сбросили ракету большой дальности. Пентагон впервые в Европе продемонстрировал программу Rapid Dragon, в рамках которой планируется использовать стандартные процедуры сброса для запуска крылатых ракет «воздух-земля».

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Соединенные Штаты использовали для учений норвежский полигон, который находится за Полярным кругом. Дальность ракет достигает около 1,9 тысячи километра. Задумка Пентагона состоит в том, чтобы при возможности использовать ракету в случае атаки на скопления сил.

Ранее Белый дом сообщил о намерении эффективно конкурировать с Китаем и Россией в рамках новой стратегии развития в Арктике, отмечал RT.