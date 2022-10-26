Пентагон провел испытания компонентов гиперзвукового оружия | 360°

Мир 26 октября 2022, 23:56 Пентагон провел испытания компонентов гиперзвукового оружия Reuters: Минобороны США провело успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия YouTube

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Минобороны Соединенных Штатов провело успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия. Об этом в среду сообщило агентство Reuters, ссылаясь на данные Пентагона.

«Военно-морские силы США и армия запустили ракету с береговой стартовой площадки в Вирджинии, чтобы провести около десятка экспериментов гуперзвукового оружия в среду и помочь в разработке нового класса оружия», — отметили в издании.

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В ходе испытаний военные оценивали работу навигационного оборудования, степень коммуникационной работы оружия и «усовершенствованных материалов», которые устойчивы к нагреванию в реальной гиперзвуковой обстановке.

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Сегодня RT сообщил, что под руководством президента России Владимира Путина прошла проверка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания. В ходе тренировки запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» и баллистическую ракету «Синева». Отмечается, что все ракеты достигли своих целей, тем самым подтвердив заданные характеристики.