Пентагон прокомментировал информацию о похищении «Панциря» в Ливии

Пентагон прокомментировал информацию британской газеты The Times о похищении в Ливии американскими военнослужащими российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Панцирь-С1». В США российское оружие для отражения атак беспилотников считают идеальным.

«Мы в курсе публикации британской Times», — процитировало РИА «Новости» слова представителя Пентагона Джессики Макналти.

Подтверждать или опровергать информацию Макналти не стала. Она посоветовала обратиться в Госдепартамент, который может предоставить больше данных по поводу политики Вашингтона в отношении Ливии.

Издание The Times сообщило, что в июле прошлого года военные США похитили в Ливии зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С1» российского производства. Его вывезли с поля боя и отправили на авиабазу Рамштайн в Германии.

Вице-президент Академии военных наук (АВН) Сергей Модестов в разговоре с РИА «Новости» отметил, что попадание ЗРК к США носит скорее негативный факт. Правда, для России он не будет иметь серьезных последствий. Академик пояснил, что поставляемая на экспорт техника подготовлена к подобным ситуациям.

Ранее американское издание National Interest (NI) рассказало об уникальных боевых возможностях российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1», назвав его идеальным оружием для отражения массированных атак с применением беспилотников. Такой эффективной системы ПВО ближнего действия, как у России, в США не существует.