Пентагон прокомментировал данные о связи России с талибами

Утверждения о том, что Россия помогала боевикам радикального движения «Талибан»*, бездоказательны. Об этом официально заявили в Пентагоне.

«К настоящему времени у министерства обороны нет подтверждающих фактов для признания достоверными недавних утверждений, содержавшихся в открытых источниках», — говорится в сообщении на сайте американского ведомства.

Ранее спецслужбы США заявляли, что еще не определились с решением, были ли сговор России с талибами или нет.

Все началось с публикации в издании The New York Times — журналисты, сославшись как раз на американские спецслужбы, сообщили, что Россия помогала «Талибану» за вознаграждение. Другое издание — The Washington Post — даже заявило, что из-за сговора погибли несколько американских военнослужащих.

Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что информация — фейк, и потребовал издания раскрыть свои источники.

В МИД России назвали ситуацию очередным вбросом провокаторов.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.