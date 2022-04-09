Пентагон признался в желании увидеть поражение России на Украине

США хотят увидеть поражение России в ее специальной операции на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

В США уточнили, что хотят восстановления целостности Украины, а речь идет о «жизнях ее граждан, подвергнутых уничтожению».

«Мы хотим увидеть, как господин Владимир Путин и российская армия <...> проиграют эту битву на территории Украины. <...> Очевидно, что мы хотим, чтобы этому был положен конец, и чтобы Украина восстановила свою целостность», — сказал Кирби.

При этом он не стал уточнять, означают ли его слова готовность США поддержать наступательные операции ВСУ в ДНР, ЛНР и в Крыму.

«Я не стану вдаваться в детали будущих операций. Что я готов заявить: мы продолжим поддерживать Украину в ее усилиях по защите своих граждан и суверенитета», — резюмировал Кирби.

Ранее Джон Кирби заявил о том, что Пентагон признает, что разведывательные данные, которые США передают Украине, можно использовать для наступательных целей.