В Пентагоне признались в подготовке лидера мятежников переворота в Мали

Он пояснил, что в ходе программы Flintlock участники обучались противодействию экстремистским организациям. Их учили действовать в вооруженных конфликтах с учетом законов и уважать гражданскую власть.

«Тысячи военнослужащих из стран-партнеров в Африке приняли участие в такого рода учениях и подготовках по противодействию угрозам безопасности в регионе», — рассказал полковник Карнс. Он отметил, что только в прошлом году в рамках программы обучение прошли около 1,6 тысячи человек.

«Полковник Гоита и многие другие малийцы принимали участие в занятиях по боевой подготовке по программе Flintlock», — подчеркнул полковник Карнс.

ТАСС уточнил, что в рамках американской программы мятежный малийский полковник посетил военные курсы на базе ВВС во Флориде и участвовал в совместном проекте министерств обороны США и Германии на базе Европейского центра по изучению проблем безопасности. Программы, которые там изучали, подготовило Командование специальных операций Вооруженных сил США.

АФРИКОМ взаимодействовало с малийской армией в рамках совместной борьбы с экстремизмом в регионе Сахель. Полковник Карнс заявил, что осуждает прошедший в Мали государственный переворот. Он отметил, что в Пентагоне участников программы учили законным действиям, а не свержению власти.

Официальный представитель Министерства обороны США Энтон Сэмелрот в беседе с корреспондентом ТАСС заявил, что ведомство приостановило действие программы на время организованного расследования. Сейчас военные изучают, кто еще из участников восстания в Мали проходил обучение по Flintlock.

Государственный переворот в Мали начался с восстания офицеров на военной базе недалеко от столицы страны Бамако. Участники захватили генеральный штаб и арестовали руководство страны, включая президента Бубакара Кейту. В стране уже несколько месяцев шли акции протеста с требованием отставки действующей власти. На улицы вышли десятки тысяч человек.

Они заявляли о коррупции, нарушениях на выборах и отсутствии безопасности из-за действий террористов на севере страны. Мали давно находится в кризисе, но последней каплей терпения стало решение Конституционного суда об отмене парламентских выборов, которые прошли в апреле. Поддерживающая Кейту партия получила еще 10 мест. В июле протесты приобрели насильственный характер. Во время разгонов погибли 14 человек.

После захвата власти военные заставили президента Кейту подать в отставку, распустили правительство и объявили о проведении новых выборов в парламент страны. 19 августа Национальный комитет спасения объявил, что его руководителем стал полковник Ассими Гоита.

Как напомнил телеканал Al Jazeera, еще до официального заявления президента Мали об отставке действия мятежников осудило Экономическое сообщество западноафриканских государств. Организация пыталась найти выход из сложившегося кризиса. После переворота входящие туда государства сообщили о введении санкций. Они прекратили торговые отношения с Мали, закрыли наземные и воздушные границы, а также приостановили членство страны в организации. Следующим о выходе Мали из состава объявил Африканский союз.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к восстановлению конституционного порядка в стране.