Пентагон признался, что никогда не применял оружия против НЛО

Американские военные при встречах с неопознанными летающими объектами никогда не применяли против них оружие. Об этом сообщил в ходе слушаний в подкомитете спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса замдиректора разведки ВМС США Скотт Брэй. Его слова привел ТАСС.

Об отсутствии практики применения оружия к НЛО Брэй рассказал после соответствующего вопроса одного из конгрессменов. Кроме того, он сообщил, что большая часть из них являются физическими объектами.

«Могут быть некоторые, которые представляют собой метеорологические явления или нечто подобное. Некоторые, очевидно, могут являться аномалиями в приборах наблюдения или чем-то подобным», — добавил Брэй.

Его также спросили о возможном обнаружении обломков этих объектов, которые в дальнейшем удалось изучить.

«У целевой группы нет никаких материалов, которые <…> не соответствовали бы объяснению о земном происхождении», — ответил представитель Пентагона.

Слушания, посвященные случаям наблюдения неопознанных летающих объектов, проводились 17 мая впервые за несколько десятилетий. Изучением таких феноменов занимается специальная группа в Министерстве обороны США.

Летом 2021 года Национальная разведка США распространила незасекреченную версию доклада для Конгресса о наблюдении за природой НЛО. Спецслужбы констатировали, что пока не могут объяснить их природу.