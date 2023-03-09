Мир 09 марта 2023, 02:43 Пентагон признал высокую боеспособность российского «Сармата» Глава NORAD Херк: МБР «Сармат» высоко боеспособна, у США должны быть средства сдерживания РИА «Новости»

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Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», стоящая на вооружении России, в высокой степени боеспособна. США должны обладать возможностями сдерживания, считает глава североамериканского командования воздушной обороны (NORAD) генерал Глен ван Херк. Его слова передало РИА «Новости».

«В апреле 2022 года Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты „Сармат“ — в высокой степени боеспособного стратегического оружия, которое подтверждает критическую важность современных и надежных возможностей сдерживания для США», — заявил ван Херк на слушаниях в конгрессе.

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Глава командования также отметил испытания российской атомной подводной лодки «Белгород», которая способна нести торпеды «Посейдон». Он напомнил, что торпеды этого класса могут совершать удары на расстоянии в тысячи километров, и это ставит США под угрозу.

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Ранее в СМИ появилась информация о якобы неудачном испытании ракеты «Сармат». Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что не стоит доверять слухам, которые распространяет телеканал CNN, дискредитировавший себя за последние годы. Программу испытательных пусков публикует Минобороны России.