Пентагон признал возможность использования переданных Киеву разведданых для наступления

Пентагон признает, что разведывательные данные, которые США передают Украине, можно использовать для наступательных целей. Об этом заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби. Он отметил, что Штаты стараются передавать Киеву полезную информацию. Его слова привел ТАСС.

«Мы пытаемся дать им полезную информацию и разведывательные данные, которые позволят им защищаться, дать отпор, сопротивляться <…>. Если бы они использовали какие-то из этих данных для контратаки, то пусть так», — сказал Кирби.

Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Украине 100 миллионов долларов в качестве дополнительной военной помощи. Пакет будет включать в себя оборонные средства и услуги, обучение и тренировки.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что фактически НАТО воюет против России руками ВСУ и намеренно затягивает конфликт, убеждая киевские власти в безнаказанности совершаемых преступлений.