Мир 07 февраля 2023, 07:52 Пентагон признал серьезный пробел в системе обеспечения безопасности США Генерал Ван Херк: военные США прежде не засекали китайские аэростаты в своем небе piqsels

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У военных США раньше не получалось засечь заход китайских аэростатов в свое воздушное пространство. Это пробел в системе обеспечения безопасности страны, указал на встрече с представителями прессы глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и глава Северного командования ВС США генерал Глен Ван Херк. Его процитировал ТАСС.

После появления «разведывательного воздушного шара» над континентальной частью США 2 февраля стало известно, что были и другие подобные случаи. Источники агентства Bloombergсообщили, что китайские аэростаты фиксировались в небе над США минимум три раза. Журналисты спросили Ван Херка, отслеживало ли НОРАД их перемещение. Генерал признался, что его обязанность заключается именно в том, чтобы каждый день засекать угрозы для Северной Америки, но раньше у него это не получалось.

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«Я скажу вам, что мы не засекли эти угрозы. И это пробел в нашей системе отслеживания, в котором нам необходимо разобраться», — подчеркнул Ван Херк.

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Он добавил, что не хотел бы «углубляться в детали».