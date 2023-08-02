Мир 02 августа 2023, 08:25 Пентагон признал проблемы в американском ВПК из-за спецоперации на Украине Пентагон: СВО продемонстрировала, что ВПК США не способен функционировать на нужном уровне U.S. Department of Defense

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Американский военно-промышленный комплекс испытал серьезные проблемы после начала специальной операции на Украине. Об этом на пресс-конференции сообщила помощник главы Минобороны США по планированию, стратегии и потенциалу Мара Карлин, ее слова привел ТАСС.

«Начало боевых действий на Украине продемонстрировало, что американский ВПК неспособен производить военную продукцию в достаточных объемах. Хотя вероятность подобных вызовов озвучивала специальная комиссия еще в 2018 году», — сказала Карлин.

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По ее словам, несмотря на это, профильные ведомства не предпринимали никаких дополнительных усилий по совершенствованию ВПК, что ожидаемо вылилось в проблемы.

«Совершенно понятно, что в настоящее время ВПК неспособен демонстрировать те результаты, которые мы ждем. Но в отрасль внесли большие деньги из бюджета, поэтому мы в будущем оценим результаты этого финансирования», — добавила представитель Минобороны.

Ранее американские СМИ сообщили, что у США не хватит оружия в случае конфликта с Китаем или Россией.