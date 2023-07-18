Мир 18 июля 2023, 22:11 Пентагон признал превосходство боевой авиации России над Украиной Пентагон: Украине потребуются годы для достижения паритета с ВКС России по истребителям Pxhere

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Годы финансовых вложений и обучения пилотов ушли бы на доведение военных возможностей Украины в воздухе до уровня России. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Его слова привело РИА «Новости».

Милли отметил, что стоимость 10 американских истребителей F-16 составляет два миллиарда долларов, в то время как у российской авиации имеются сотни истребителей четвертого и пятого поколения.

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«Если мы попытаемся довести до паритета с Россией, один к одному, два к одному, мы говорим о большом количестве самолетов, годах обучения пилотов, годах для обслуживания, для достижения необходимого уровня финансовой поддержки», — заявил Милли.

Он отметил, что исходя из сказанного выше, усилия Вашингтона сосредоточены на обеспечении украинских военных возможностями противовоздушной обороны.

Немецкие журналисты ранее назвали российские ударные вертолеты Ка-52, известные как «Аллигаторы», настоящим бичом для натовских танков на Украине. Они не исключили, что одни лишь эти винтокрылые машины способны «сбить» контрнаступление ВСУ.

Украинские военные также заявляли, что российская авиация, в том числе беспилотная, сильно осложнила контрнаступление. Они жаловались на нехватку бронетранспортеров, средств ПВО, и приборов ночного видения.