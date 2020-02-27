Пентагон признал потерянное военное преимущество США

Россия, а также Китай стремительно наращивают свою боевую мощь. США, чье военное преимущество еще недавно было бесспорным в мире, теряют свои позиции. Это признал американский генерал, глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.

Как отметил в ходе слушаний в Палате представителей конгресса представитель Пентагона, американская армия не смотря ни на что готова обеспечивать военное сдерживание, защищать страну от потенциального агрессора, всячески поддерживать союзников и воевать с любым потенциальным противником.

«Однако наше конкурентное преимущество подорвано, и никому не следует ставить это под сомнение. Китай и Россия усиливают военные возможности», — признал генерал. Его слова привело РИА «Новости».

Посол России в США Анатолий Антонов на торжественном приеме по случаю Дня защитника Отечества признал, что безусловным приоритетом России остается совершенствование Вооруженных сил. По мнению дипломата, российская армия — важная составляющая международной безопасности.

«Мы не стремимся к гонке вооружений или военному доминированию. Наша цель — наличие оборонного потенциала, достаточного, чтобы удержать любого потенциального противника от агрессии», — подчеркнул российский дипломат.