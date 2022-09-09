Пентагон признал потери Украины за время спецоперации в десятки тысяч человек | 360°

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Пентагон признал потери Украины за время спецоперации в десятки тысяч человек

Начальник генштаба США Милли: Украина за полгода операции потеряла десятки тысяч человек

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Украина с начала спецоперации понесла потери десятки тысяч человек убитыми и ранеными. Об этом сообщил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на американской базе Рамштайн в Германии, его слова привело РИА «Новости».

«За последние шесть месяцев украинцы… заплатили ужасную цену в тысячи — десятки тысяч потерь убитыми и ранеными», — сказал Милли на пресс-конференции.

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ прекратили попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении. Украина понесла тяжелые потери при попытке наступления под Херсоном.

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Земли в Николаевской, Харьковской и Запорожской областях усеяны тысячами трупов украинских солдат. Ни о каком прорыве в «контрнаступлении» и близко речи нет, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Пентагон

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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