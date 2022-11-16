Мир 16 ноября 2022, 23:36 Пентагон признал неспособность ВСУ «выбить» российские войска с Украины Генерал Милли: задача по выдворению российской армии не под силу ВСУ РИА «Новости»

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Задача физического выдворения российской армии с Украины не под силу ВСУ, признал на брифинге в Пентагоне председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Киеву следует подумать о переговорах с Россией, считает американский военачальник.

«Военная задача, заключающаяся в том, чтобы физически добиться выдворения россиян с Украины, очень сложна. И этого не произойдет в следующие несколько недель, если только не случится полный коллапс российской армии, что маловероятно. Поэтому вероятность военной победы Украины <…> в какое-то ближайшее время — в военном плане невысока», — заявил Милли.

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Генерал допустил вероятность политического решения, при котором Вооруженные силы России выведут свой контингент. Милли заявил, что переговоры нужно вести «с позиции силы», когда оппонент ослаблен.

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Милли также отметил, что зимой тактические операции замедляются из-за погодных условий. И в этом американский генерал увидел «окно» возможности для Украины начать переговоры с российской стороной.