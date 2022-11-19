Мир 19 ноября 2022, 20:29 Пентагон признал наличие у России «впечатляющего вооружения» Глава Пентагона Остин: Россия располагает «впечатляющим вооружением» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Россия располагает вооружением, производящим впечатление, отметил глава Пентагона Ллойд Остин. Для Украины предстоящая зима будет трудной, заявил министр обороны США на ежегодном форуме по безопасности в Галифаксе, его выступление транслировал официальный сайт мероприятия.

«Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения», — заявил глава американского оборонного ведомства.

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При этом Остин отметил, что якобы это не позволило ВС России «одержать верх» на Украине. Шеф Пентагона процитировал президента США Джо Байдена, который заявил, что «Украина никогда не станет победой России». Министр отметил, что «впереди будут трудности, поскольку Украину ждет суровая зима». Остин заверил, что Запад продолжит оказывать поддержку киевскому режиму.

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Во время проверки стоящих на балансе ВС США военных самолетов выяснилось, что немалое их количество непригодны для использования по прямому назначению. Комиссия учитывала показатель — коэффициент готовности к выполнению миссии — частоту, с которой самолет может летать и выполнять хотя бы одну из боевых задач.