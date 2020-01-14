Пентагон признал, что Турция не поддается давлению по С-400

Турция не реагирует на нажим, который оказывают США в попытке заставить Анкару избавиться от российских ЗРК С-400. Этот факт признала заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

Она сообщила журналисту ТАСС, что позиция Вашингтона остается прежней — С-400 и американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 несовместимы. Однако Турция не торопится делать какие-либо шаги в этом направлении, поэтому Пентагон продолжает переводить производства комплектующих к истребителям из Турции в США. Их основная часть будет выведена к марту 2020 года. Контракты с Lockheed Martin и Pratt and Whitney, возможно, продлятся до конца текущего года.

Эллен Лорд также подтвердила, что в последние два месяца между странами не ведутся переговоры относительно С-400 и F-35. Она ушла от прямого ответа на вопрос начали ли вооруженные силы Турции применение российских ЗРК. Лорд заявила, что не может говорить на эту тему, так как вся имеющаяся информация поступила от разведки США, и она не может ее обнародовать.

Эллен Лорд подчеркнула, что за любые санкции в рамках CAATSA несет ответственность Госдепартамент, поэтому спрашивать у нее, как у представителя Пентагона, о введении запретительных мер в отношении Анкары, нет смысла.

Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее заявлял, что в случае введения американских санкций из-за покупки Анкарой российских С-400, он может закрыть базу США Инджирлик.