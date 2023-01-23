Мир 23 января 2023, 23:36 Пентагон признал большие потери ВСУ РИА «Новости»: в Пентагоне признали, что ВСУ несут большие потери в боях с ВС России РИА «Новости»

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В Пентагоне отметили, что украинские вооруженные силы несут большие потери в боях с российской армией. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

«Украина также столкнулась с высокими потерями. Бои очень напряженные. Но по соображениям оперативной безопасности я не могу быть более конкретен», — сообщил источник агентства.

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Соединенным Штатам Америки и их союзникам нельзя ослаблять военную помощь Украине в таких условиях, отметил источник.

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Страны Запада не планируют замедлять оказание военной помощи, отметил ранее министр обороны США Ллойд Остин. В Пентагоне считают, что наступил «решающий момент» в боевых действиях.

Запад оказывает помощь Украине, чтобы ее армия могла перейти в наступление, заявил ранее председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Пентагон сосредоточен на вопросе обеспечения ВСУ всем необходимым для достижения успеха.