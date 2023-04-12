Мир 12 апреля 2023, 06:48 Пентагон предупредили о большом риске из-за отправки военных на Украину Responsible Statecraft: отправка военных США на Украину спровоцирует эскалацию конфликта РИА «Новости»

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Если попавшие в интернет засекреченные документы Пентагона оказались подлинными, и НАТО действительно отправил на Украину своих военных, то это может привести к их гибели и эскалации конфликта. О рисках предупредил обозреватель Responsible Statecraft Анатоль Ливен.

По его словам, утечка данных подтвердила и без того очевидный факт — западные военные участвуют в конфликте на Украине. Среди выявленных подробностей — девять из 12 «надежных в бою» украинских бригад, готовящихся к контрнаступлению, полностью обучили и оснастили силами НАТО. Подготовку вели не только на Западе, но и на украинской территории — туда командировали 71 военнослужащего США и 97 бойцов спецназа альянса.

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Источники в Пентагоне подтвердили подлинность информации. Анатоль Ливен заметил, что девяти бригад мало для стратегического преимущества Вооруженных сил Украины, однако такое участие НАТО в конфликте чревато его обострением.

«Их присутствие, очевидно, создает риск того, что они будут убиты или взяты в плен, тем самым принося России пропагандистскую победу и создавая импульс для ответных действий США и опасный цикл эскалации», — сказал он.

Кроме того, участие западных военных держали в секрете. Ни общественность, ни американский конгресс не знали о нем. Автор статьи заявил, что эта часть просочившихся документов подняла серьезные вопросы законности и демократической подотчетности, которые должны расследовать западные правительства.

Фотографии секретных документов появились в соцсетях. Источники Reuters заявили, что их мог выложить только гражданин США. Военный эксперт Евгений Михайлов назвал утечку данных фейком либо намеренным вбросом, цель которого — ввести Россию в заблуждение.