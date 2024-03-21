21 марта 2024, 22:27
Пентагон предупредил Украину о «сложных решениях» из-за пробуксовки в согласовании помощи
Пентагон: Украине придется отойти с ряда территорий из-за задержки помощи
ВСУ придется отступать из-за пробусковки в конгрессе законопроекта о выделении помощи Украине. Об этом на брифинге сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«Мы знаем, что Украина прямо сейчас должна принять стратегические решения об отводе в определенных районах, чтобы укрепить линии обороны», — отметила Сингх.
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Представитель Пентагона пояснила, что причина заключается в задержке согласования конгрессом США закона о помощи Украине.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин признал, что российские войска продвигаются по всей линии фронта на Украине.
Очередная 20-я встреча на базе в Рамштайне стала «лебединой песней» контактной группы, считает обозреватель RT. Остин на встрече связал выживаемость Украины и Америки и заявил, что они под угрозой.
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