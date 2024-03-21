Мир 21 марта 2024, 22:27 Пентагон предупредил Украину о «сложных решениях» из-за пробуксовки в согласовании помощи Пентагон: Украине придется отойти с ряда территорий из-за задержки помощи РИА «Новости»

Читать 360tv в

ВСУ придется отступать из-за пробусковки в конгрессе законопроекта о выделении помощи Украине. Об этом на брифинге сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы знаем, что Украина прямо сейчас должна принять стратегические решения об отводе в определенных районах, чтобы укрепить линии обороны», — отметила Сингх.

Реклама

Представитель Пентагона пояснила, что причина заключается в задержке согласования конгрессом США закона о помощи Украине.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин признал, что российские войска продвигаются по всей линии фронта на Украине.

Очередная 20-я встреча на базе в Рамштайне стала «лебединой песней» контактной группы, считает обозреватель RT. Остин на встрече связал выживаемость Украины и Америки и заявил, что они под угрозой.