Пентагон предупредил КНДР, что ядерная атака против США положит конец режиму Ким Чен Ына | 360°

04 ноября 2022, 09:35
Пентагон предупредил КНДР, что ядерная атака против США положит конец режиму Ким Чен Ына
Пентагон: ядерная атака КНДР против США положит конец режиму Ким Чен Ына
Ядерная атака Северной Кореи против США и их союзников положит конец режиму лидера КНДР Ким Чен Ына. На это указал министр обороны США Ллойд Остин в ходе встречи с южнокорейским коллегой Ли Чжон Сопом, говорится в заявлении Пентагона.
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«Любая ядерная атака, <…> в том числе с использованием нестратегического ядерного оружия, является недопустимой и закончится концом режима Кима», — подчеркивается в сообщении.Также в нем содержится информация о том, что министры договорились об усилении оборонных мощностей и проведении консультаций для ответа на «растущие ядерные и ракетные угрозы» со стороны КНДР. В среду, 2 ноября, Северная Корея выпустила 23 ракеты в сторону Японского и Желтого морей, 3 ноября утром стало известно о пуске еще трех ракет в сторону Японского моря. В МИД России уверены, что США и Южная Корея своими совместными военными маневрами сами спровоцировали КНДР на пуски ракет. Ситуация на Корейском полуострове «деградирует», констатировал директор первого департамента Азии российского МИД Георгий Зиновьев.
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