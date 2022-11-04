Пентагон предупредил КНДР, что ядерная атака против США положит конец режиму Ким Чен Ына | 360°

Мир 04 ноября 2022, 09:35 Пентагон предупредил КНДР, что ядерная атака против США положит конец режиму Ким Чен Ына Пентагон: ядерная атака КНДР против США положит конец режиму Ким Чен Ына flickr

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Ядерная атака Северной Кореи против США и их союзников положит конец режиму лидера КНДР Ким Чен Ына. На это указал министр обороны США Ллойд Остин в ходе встречи с южнокорейским коллегой Ли Чжон Сопом, говорится в заявлении Пентагона.

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«Любая ядерная атака, <…> в том числе с использованием нестратегического ядерного оружия, является недопустимой и закончится концом режима Кима», — подчеркивается в сообщении.