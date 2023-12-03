Мир 03 декабря 2023, 19:15 Пентагон предупредил, что США отстают от Китая в производстве оружия Politico: США пытаются не отставать от КНР в гонке высокотехнологического оружия Unsplash

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Соединенные Штаты стремятся не отставать от Китая в гонке высокотехнологичного оружия. Но американцы столкнулись с проблемой медленного производства, сообщило издание Politico.

По данным издания, замглавы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Уильям Лаплант в своем неопубликованном докладе заявил, что это представляет собой растущий стратегический риск.

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«США сталкиваются с необходимостью поддержки активных боевых действий, одновременно сдерживая более крупную и технически продвинутую угрозу в Индо-Тихоокеанском регионе», — указал Лаплант в документе.

При этом он заявил, что оборонная промышленность Соединенных Штатов пока не обладает мощностью, устойчивостью и возможностями, которые необходимы для быстрого и полного удовлетворения потребностей военного производства.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США на 50% увеличили финансирование производства боеприпасов. Это связано с высокими темпами расходования американского вооружения на Украине, подчеркнул он.