Мир 30 ноября 2022, 00:56 Пентагон представит новый стратегический бомбардировщик Пентагон: бомбардировщик B-21 Raider представят 2 декабря Публичное достояние

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В США 2 декабря представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider, сообщил пресс-секретарь американского министерства обороны, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Его слова передал ТАСС.

«В эту пятницу министр обороны Ллойд Остин примет участие в презентации новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider в Палмдейле в Калифорнии», — отметил Райдер.

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Это первая за последние 34 года презентация самолета. До этого Пентагон представил B-2 в ноябре 1988 года. Согласно планам Минобороны США, новый бомбардировщик совершит первый полет только в 2023 году.

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Ожидается, что после отладки самолеты отправятся на военную базу в Южную Дакоту. Затем B-21 переместят на авиабазы в штаты Миссури и Техас.

Ранее Райдер сообщил, что Минобороны США пока не планируют поставлять Украине комплексы Patriot. В Конгрессе США обеспокоены, что поддержка Вашингтоном Киева лишает страну возможности помогать Тайваню на фоне эскалации в отношениях с Китаем.