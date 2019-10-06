Пентагон предостерег Эрдогана от одиночной операции в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Эрдогана, заявившего, что Стамбул в ближайшее время начнет операцию против сирийских курдов.

В ответ на претензии турецкого президента о затягивании с выполнением обещания о создании безопасной зоны у турецкой границы, Марк Эспер заявил, что накануне разговаривал со своим коллегой Хулуси Акаром.

Эрдоган назвал возможные сроки начала операции в Сирии Подробнее

«Прямо сейчас мы сосредоточены на создании механизма обеспечения безопасности в северной и северо-восточной Сирии. Мне жаль. Вчера у меня был долгий разговор с моим коллегой господином Акаром, и я очень ясно дал ему понять, и он с этим согласился, что нам нужно заставить механизм безопасности работать», — цитирует пресс-служба Минобороны США Марка Эспера.

Он напомнил о функционирующем совместном центре на юге Турции, который производит воздушное и наземное патрулирование. Министр сообщил, что обе стороны должны проработать детали сотрудничества.

«Я просто сказал ему: давайте продолжим работать в этом направлении, это лучший путь для всех нас», — сказал Эспер.

За несколько часов до заявления главы Пентагона Реджеп Эрдоган сообщил, что Турция в ближайшие дни может начать военную операцию на севере и северо-востоке Сирии. Он обвинил американских партнеров в невыполнении обещаний.

Эти районы контролируют сирийские курды, которых в США рассматривают как партнеров в борьбе с исламистами, а в Турции считают террористами.