Мир 26 декабря 2022, 10:48 Пентагон предложил поставить ВСУ оружие для изготовления корректируемых бомб — РИА «Новости» РИА «Новости»: Пентагон предложил поставить ВСУ комплекты JDAM Викимедиа

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Соединенные Штаты обещали Украине поставить комплекты JDAM, которые превращают обычные боеприпасы в высокоточные. Однако у украинской армии могут возникнуть проблемы с этой новинкой. Об этом сообщило РИА «Новости».

Joint Direct Attack Munition («унифицированный боеприпас для непосредственной атаки цели») дает возможность сделать прицельное оружие из бомбы свободного падения. Для этого к середине снаряда надо прикрепить крылья, к хвосту — блок с аэродинамическими рулями. Кроме того, в хвостовом блоке есть мини-компьютер с навигационным оборудованием.

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JDAM стоит относительно недорого: около 24 тысяч долларов. Не исключено, что ценник комплекса вырастет в несколько раз для экспорта. JDAM дает возможность боеприпасу маневрировать в радиусе 30 километров. Этот показатель в современных модификациях улучшили до 70-80 километров. Какую именно версию хотят отправить на Украину, неизвестно.

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Авиаэксперт Владимир Карнозов отметил, что DAM до сих не испытывали в Восточной Европе. По его словам, Штаты применяли систему, когда были сильны в воздухе. Однако у киевского режима нет ни современных ПВО, ни хороших самолетов.