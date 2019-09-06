Пентагон пожаловался на толстых военных. Четверть служащих ВМС страдают ожирением

Пентагон изучил состояние здоровья американских военнослужащих. Исследование показало, что в Военно-морских силах избыточным весом страдают четверть военных. Это сказывается на боеготовности ВМС.

Соответствующая информация приведена в докладе Минобороны США, на который сослалась газета The New York Times. В документе министерства указано, что солдаты Военно-морских сил лидируют среди военнослужащих Соединенных Штатов по проблеме избыточного веса. От ожирения страдают минимум 22% из них.

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В Пентагоне подчеркнули, что «избыточный вес негативно отражается на выполнении физической работы и боеготовности». Тучные военные также подвержены гипертонии, диабету, ишемической болезни сердца, инсульту и раку. Риск смерти по указанным причинам лишь возрастает.

Ситуация с избыточным весом американских военнослужащих, указали в Минобороны, ухудшается с каждым годом. За последние восемь лет число полных военных увеличилось в шесть раз.

Неутешительная динамика отмечается и среди военнослужащих других войск Соединенных Штатов. Чтобы избавиться от негативной тенденции, руководство ВМС уже предприняло ряд мер. Из рациона военных убрали жирную пищу и исключили сахаросодержащие напитки. Спортзалы ведомства теперь работают круглосуточно.