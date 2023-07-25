Мир 25 июля 2023, 20:25 Пентагон пожаловался на российский самолет, который якобы повредил беспилотник США в Сирии Пентагон: самолет ВС РФ осветительными ракетами повредил беспилотник США в небе над Сирией Unsplash

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Российский самолет повредил осветительными ракетами американский беспилотник в небе над Сирией, заявили в Центральном командовании ВВС США. Слова командующего девятой воздушной армией центкома Алекса Гринкевича привел ТАСС.

«23 июля российский военный самолет выпустил осветительные ракеты, повредив американский беспилотник MQ-9», — говорится в сообщении.

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В документе говорится, что российский истребитель пролетел вблизи американского беспилотника и выпустил осветительные ракеты. Одна из них попала в БПЛА и повредила винт. Дрон удалось вернуть на базу, отметил Гринкевич.

Командующий заявил, что действия российской стороны мешают выполнению миссии по уничтожению террористической организации ИГ*.

Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что Беспилотник MQ-9 возглавляемой США коалиции опасно сблизился с самолетами ВС РФ в районе Эль-Баб.

* «Исламское государство», террористическая организация, запрещена в РФ.